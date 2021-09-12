Инсайдеры показали внешний вид будущего Tesla Model Q

Москва, 12 сентября. Общественность увидела экстерьер бюджетного электромобиля Model Q.

Будущая генерация электрокаров Tesla «засветилась» на рендере авторства инсайдера CarForce247 из Германии. Машина должна появиться в продаже в 2023 году. Известно, что это будет хетчбэк со стоимостью, начинающейся от 25 тыс. долларов или 1,8 млн рублей по текущему курсу. Об этом пишет «Автоновости дня».

Рендер позволяет увидеть, что модель обзаведется компактными дверьми сзади, получит высокую корму, а общий экстерьер повторит силуэт Volkswagen Golf. Автоэксперты считают, что новое изобретение Tesla может лишиться руля и педалей, так как будет полностью находиться под управлением автопилота.

Согласно информации ряда средств массовой информации, прототип Model Q уже готов. Научно-исследовательский центр Tesla в Шанхае курирует данную разработку.

Известный концерн по производству электрокаров ранее решил обновить Model 3 для рынка Китая. Инженеры компании представили более бюджетную версию компактной машины.