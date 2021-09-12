Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 13:48
13:48
Происшествия
Питьевые водозаборы после разлива нефти в Перми не затронуты
13:46
Происшествия
Поддержавшего воссоединение Крыма с Россией активиста задержали в Праге
13:44
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала свадебную фотографию, сделанную 34 года назад
13:44
Наука
Британский врач Кристофер Хантли оценил пользу удаленки для здоровья человека
13:41
Общество
Врач-педиатр Румянцев объяснил важность диспансеризации переболевших COVID-19 детей
13:39
Экономика
Украина надеется возродить деградировавшую авиапромышленность
13:39
Происшествия
Напавший на девочку в Солнечногорске мужчина был судим
13:38
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» планирует совершить экстренную посадку в Екатеринбурге
13:38
Общество
Специалисты портала Food News назвали полезные для здоровья свойства имбиря
13:37
Политика
Политик Молохов призвал Украину забыть о Крыме
Все новости

Инсайдеры показали внешний вид будущего Tesla Model Q

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 12:47
Экономика
Инсайдеры показали внешний вид будущего Tesla Model Q
tesla.com  /  Tesla

Москва, 12 сентября. Общественность увидела экстерьер бюджетного электромобиля Model Q.

Будущая генерация электрокаров Tesla «засветилась» на рендере авторства инсайдера CarForce247 из Германии. Машина должна появиться в продаже в 2023 году. Известно, что это будет хетчбэк со стоимостью, начинающейся от 25 тыс. долларов или 1,8 млн рублей по текущему курсу. Об этом пишет «Автоновости дня».

Рендер позволяет увидеть, что модель обзаведется компактными дверьми сзади, получит высокую корму, а общий экстерьер повторит силуэт Volkswagen Golf. Автоэксперты считают, что новое изобретение Tesla может лишиться руля и педалей, так как будет полностью находиться под управлением автопилота.

Согласно информации ряда средств массовой информации, прототип Model Q уже готов. Научно-исследовательский центр Tesla в Шанхае курирует данную разработку.

Известный концерн по производству электрокаров ранее решил обновить Model 3 для рынка Китая. Инженеры компании представили более бюджетную версию компактной машины.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Инсайдеры показали внешний вид будущего Tesla Model Q
tesla электрокар хетчбэк Model Q
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru