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Глава «ЦНИИ Прометей» Орыщенко: немцы так и не смогли повторить успех советского Т-34
Армия
Глава «ЦНИИ Прометей» Орыщенко: немцы так и не смогли повторить успех советского Т-34
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 сентября. Советские конструкторы совершили настоящий прорыв при разработке танка Т-34, заявил генеральный директор «ЦНИИ Прометей» Алексей Орыщенко.

По его словам, особенность машины крылась в литьевой башне, которая избавила конструкцию от швов и была намного крепче и качественнее, чем у немецких танков времен Великой Отечественной войны. Более того, она была гораздо проще в установке.

«Литьевая башня — это готовое уже изделие, на котором облой убирали и ставили сразу на танк», — рассказал Орыщенко в комментарии телеканалу «Звезда».

В Германии завидовали достижениям СССР и неоднократно пытались скопировать технологию. Однако даже крупнейший немецкий промышленный концерн Krupp не смог повторить этот успех.

«Никто, даже Krupp, так и не смог создать литьевую броню до конца войны. И танки у немцев все варили сваркой. Исходя из этого, углы брони были прямоугольные», — отметил он.

Как следствие, уже к 1943 году Советский Союз имел неоспоримое танковое преимущество на всех участках военных действий, констатировал Алексей Орыщенко.

В воскресенье, 12 сентября, в России отмечается День танкиста. Российские танковые войска имеют богатую историю. Она берет начало в 1919 году, когда из захваченных у французских интервентов Renault FT-17 была сформирована танковая дивизия. Впоследствии танкостроение в СССР развивалось стремительными темпами, а бронетанковые войска внесли неоценимый вклад в победу над фашистской Германией в ходе Великой Отечественной войны.

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ссср германия т-34 вов орыщенко
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