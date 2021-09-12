Первые покупатели iPhone 13 получат зарядное устройство в подарок

Москва, 12 сентября. Оформившие предзаказ на iPhone 13 покупатели получат в подарок зарядное устройство для смартфона, сообщает MyDrivers со ссылкой на инсайдерские источники.

Фотография подарочной упаковки iPhone 13 появилась в сети. Первые покупатели обнаружат в ней не только смартфон, но и аксессуары к нему — блок питания, провод и беспроводную зарядку. Таким образом, подтвердилась информация, что компания Apple продолжит поставлять свои телефоны без комплектной «зарядки». Начало продаж новой модели iPhone ожидается 24 сентября.

Известно, что в основу линейки iPhone 13 ляжет чип Apple A15. Предполагается, что смартфон оснастят LTPO-дисплеем с частотой обновления до 90 Гц, а Pro-версию — до 120 Гц.

В конце августа стали известны ориентировочные цены на iPhone 13. По данным китайских источников, новинка будет значительно дороже предыдущих версий. Основной причиной роста цен на гаджет стала пандемия и связанный с ней дефицит компонентов и чипов.