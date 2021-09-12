Елена Малышева показала свадебную фотографию, сделанную 34 года назад

Москва, 12 сентября. Популярная российская телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram разместила несколько архивных фотографий. Среди них выделяется одна — та, где звезда предстала в свадебном наряде с женихом, пишет Teleprogramma.pro.

Звезда запечатлелась в длинном закрытом платье с воланами. Сбоку на ее волосах красуется бант. Узнать Малышеву можно благодаря ее фирменным учительским очкам на носу. Волосы уложены просто — золотыми кудрями.

Фотография датируется 1987 годом. Елена вышла замуж за ученого Игоря Малышева, тогда он еще был аспирантом.

«Спасибо тебе, мой любимый Игорь Малышев! Ты дал мне прекрасную фамилию, ты дал мне прекрасную семью, ты дал мне лучших мужчин моей жизни — двух моих сыновей! Я хочу состариться с тобой под одним одеялом. И умереть в один день. Но до этого я очень хочу вместе с тобой увидеть, как живут наши дети, как растут наши внуки. Хочу выдать всех внуков замуж и женить! Вместе с тобой, с нашими мальчиками, с нашими прекрасными девочками, со всей нашей огромной семьей. Люблю тебя, Игорь Малышев», — написала в личном блоге телеведущая.

Елена Малышева — один из самых популярных российских врачей. Она создала и ведет телевизионное шоу «Жить Здорово», является доктором медицинских наук и автором нескольких десятков научных статей. Своим призванием она считает помощь людям, а на телевидении поднимает такие темы, о которых многие ее коллеги стараются молчать. Именно из-за этого в ее адрес сыпется немало критики.

Ранее сообщалось, что Елену Малышеву считали «старой девой» за отсутствие мужа в 26 лет.