Собчак назвала нового мужа «рецептом» своей стройности

Москва, 12 сентября. Телеведущая Ксения Собчак старается держать себя в форме, однако искренне считает, что лучше любой диеты внешний вид сохраняет наличие нового молодого мужа.

Телеведущая часто появляется в спортзалах, массажных салонах и бане. Она считает, что физическая нагрузка дает энергию человеку, но отдых телу необходим. Собчак рассказала корреспондентам НТВ, что не боится лишнего веса, хотя на особых диетах не сидит. Важное, что она усвоила в питании, — следить за временем приема пищи, но при этом не ограничивать себя.

Она подчеркнула, что никогда не откажет себе в ужине, даже если вернулась домой поздно вечером. Однако в этом случае она почти ничего не ест в первую половину дня.

«Знаете, молодой новый муж — это всегда лучший рецепт того, чтобы хорошо выглядеть», — объяснила свой секрет красоты именитая журналистка в интервью шоу «Ты не поверишь!».

Совсем недавно Собчак снова оказалась в центре скандала. Звезда отличилась на свадьбе рэпера Моргенштерна, поругавшись с сотрудниками правоохранительных органов. На торжественное мероприятие журналистку пригласили в качестве тамады.