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Должны работать: Геннадий Онищенко встал на защиту российских санаториев и курортов
Общество
Должны работать: Геннадий Онищенко встал на защиту российских санаториев и курортов
Федеральное агентство новостей  / 

В своем вчерашнем заявлении глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что достаточно много людей заразились коронавирусом на отечественных курортах. Так, за последние сутки в Краснодарском крае было зафиксировано 237 новых случаев заражения, а в Крыму этот показатель составил 230 человек. Куда выше цифра по Ставропольскому краю — здесь было инфицировано еще 355 граждан.

О том, стоит ли сейчас ужесточать ковидные меры на юге России, ФАН спросил российского врача-эпидемиолога, академика РАН и депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

«Сезон отпусков ушел в самый благоприятный период, но у нас санатории и курорты работают, и они занимаются не столько отдыхом, сколько реабилитацией переболевших или людей, имеющих какие-то хронические заболевания. В том числе они реабилитируют и после коронавируса. Поэтому эти учреждения должны работать, но со строжайшим соблюдением мер безопасности», — сказал российский политик.

Должны работать: Геннадий Онищенко встал на защиту российских санаториев и курортов
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, сейчас главной мерой защиты может являться вакцинация против COVID-19 и соблюдение масочного режима, особенно на курортах внутри страны.

«Это стресс в любом случае. Перемена климатической зоны, другая окружающая социальная среда, хождения на всякого рода процедуры — конечно, для людей, особенно тех, которые не привыкли вырываться из своего привычного жизненного пространства, это серьезный стресс», — заключил Геннадий Онищенко.

Ранее врач-эпидемиолог рассказал, кому в первую очередь необходимо прививаться от гриппа. В самую уязвимую группу, по его признанию, входят дети школьного возраста, особенно пубертатного периода, во время которого в организме ребенка происходят серьезные гормональные сдвиги и нестабильна иммунная система.

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геннадий онищенко курорты маски санатории юг россии вакцинация против COVID-19
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