Делавший систему отопления рабочий погиб после падения с крыши в Ленобласти

Санкт-Петербург, 12 сентября. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти 50-летнего мужчины. Труп был обнаружен на территории Всеволожского района.

В полицию обратился уроженец Узбекистана. Мигрант рассказал, что погибший работал монтажником. Он якобы погиб при падения с крыши двухэтажного объекта. Иностранец добавил, что мужчина иногда приезжал и занимался монтажом системы отопления, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Согласно первоначальной версии, рабочий мог погибнуть от перелома основания черепа. Точную причину смерти должны определить судмедэксперты.