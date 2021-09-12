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Делавший систему отопления рабочий погиб после падения с крыши в Ленобласти

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 12:34
Происшествия
Делавший систему отопления рабочий погиб после падения с крыши в Ленобласти
pixabay.com  /  skeeze

Санкт-Петербург, 12 сентября. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти 50-летнего мужчины. Труп был обнаружен на территории Всеволожского района.

В полицию обратился уроженец Узбекистана. Мигрант рассказал, что погибший работал монтажником. Он якобы погиб при падения с крыши двухэтажного объекта. Иностранец добавил, что мужчина иногда приезжал и занимался монтажом системы отопления, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Согласно первоначальной версии, рабочий мог погибнуть от перелома основания черепа. Точную причину смерти должны определить судмедэксперты.

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