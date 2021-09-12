Дочь покойного Меньшова перед смертью привезла ему уху в больницу

Москва, 12 сентября. Российская актриса Юлия Меньшова вспомнила о своем последнем визите в палату к больному отцу, оскароносному режиссеру Владимиру Меньшову, за несколько дней до его смерти.

Звезда призналась, что долго просила врачей позволить ей войти в палату реанимации, где находился Владимир Меньшов. Она вспомнила, что на тот момент эта зона клиники стала даже не «красной» по опасности, а «бордовой». Актрисе удалось уговорить медиков повидаться с родителем, но при этом ей пришлось переодеться в специальный защитный костюм, как в фильме «Катастрофа». Об этом наследница Меньшова рассказала в интервью Ирине Шихман для YouTube-программы «А поговорить?».

«Меня потрясло, что он меня сразу узнал. Он взял за руку меня. Ему попытались снять маску, и он сказал: «Что ты мне привезла?» И я очень обрадовалась, потому что если ему интересно, что я ему привезла, то это хороший знак. Я привезла ему уху ростовскую из ресторана», — вспомнила звезда о последнем разговоре с отцом.

Она трогательно рассказала, что взяла его за руку, чтобы он чувствовал поддержку и любовь родных. С улыбкой актриса призналась, что ее отец всегда любил вкусно покушать, поэтому она попыталась порадовать режиссера таким визитом с гостинцем.

Актриса рассказала Шихман, что самым сложным для нее после известия о смерти отца стало сообщить об этом матери. Тогда актриса Вера Алентова сама находилась в больнице, и ее наследница боялась, что весть о кончине режиссера застанет ее раньше звонка дочери.