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NI: российский истребитель Су-75 займет достойное место на международном рынке

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 12:28
Армия
NI: российский истребитель Су-75 займет достойное место на международном рынке
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Вашингтон, 12 сентября. Российский истребитель Су-75 Checkmate имеет все шансы обойти западных конкурентов на международном рынке. Уверенность в этом выразил аналитик из США Марк Эпископос.

Обозреватель американского издания The National Interest (NI) в своем материале пишет, что российский тактический самолет пятого поколения впервые был представлен в рамках авиасалона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. По словам журналиста, Су-75 сразу же привлек внимание экспертов и потенциальных заказчиков со всего мира.

Среди главных преимуществ, которые обеспечат Checkmate достойное место на экспортном авиарынке, аналитик выделяет его оснащение и конкурентоспособную стоимость. Эпископос отмечает, что на истребителе установлен двигатель «второго этапа» (Изделие 30), который обеспечивает самолету скорость до 1900 км/час и дальность полета в 3000 км.

Другим важным достоинством, по мнению эксперта, является грузоподъемность Су-75 в более чем семь тонн и способность переносить универсальное вооружение. Журналист пишет, что в арсенал самолета входят ракеты средней и малой дальности РВВ-МД и РВВ-СД, ракеты класса «воздух — земля» из семейства «Гром», управляемые и неуправляемые бомбы и другое оружие.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщало, что российский Checkmate способен бросить вызов Западу. Эксперты отмечают, что истребитель ориентирован на зарубежные рынки и может применяться потенциальными противниками западных стран, например Сирией и Ираном.

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