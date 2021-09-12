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Китайские авто завоевывают популярность в России на фоне дефицита микрочипов

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 12:25
Экономика
Китайские авто завоевывают популярность в России на фоне дефицита микрочипов
Pr Scr youtube.com  /  HAVAL

Москва, 12 сентября. Продукция автомобилестроительных компаний из Китая пользуется повышенным спросом в России.

Дефицит полупроводников, необходимых для производства многих компонентов автомобилей, уже повлиял на отечественный рынок машин. Несмотря на негативный эффект, затрагивающий всех автопроизводителей, доля брендов КНР в РФ продолжает расти. Об этом пишет «Российская газета».

Согласно информации портала «Китайские автомобили», доля продаж транспортных средств из КНР составила в августе 7,7%. Эксперты считают, что модели из Китая представляют собой отличный вариант для тех водителей, которые ищут машину без дополнительного функционала, либо не могут ее приобрести ввиду отсутствия у дилеров.

Представители корпорации Haval отмечают, что организация идет в соответствии с годовой стратегией по объему реализации авто на территории РФ и не испытывает трудностей в связи с нехваткой микрочипов. В Chery подтверждают наличие высокого уровня спроса, но указывают на проблемы с планированием продаж.

Некоторые сложности с поставками машин наблюдаются в Geely, но концерн не ожидает их присутствия в течение длительного промежутка времени.

Отсутствие в салонах востребованной модели отечественного производителя АвтоВАЗ Lada Granta привело к тому, что автолюбители начали отдавать предпочтение другому представителю бренда.

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geely haval chery китайские автомобили дефицит чипов
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