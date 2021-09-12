«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить зрительскую квоту на матч с «Легией»

Москва, 12 сентября. «Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить максимальную разрешенную заполняемость стадиона на матче Лиги Европы с польской «Легией» до 30%, что составит 15 тысяч зрителей.

В настоящее время красно-белые могут пустить на стадион только три тысячи зрителей. По информации пресс-службы столичного клуба, в ведомство был отправлен соответствующий запрос.

«Мы направили еще один запрос в Роспотребнадзор, чтобы нам увеличили квоту на матч с «Легией» до 15 тысяч зрителей», — приводит слова начальника пресс-службы Дмитрия Зеленова ТАСС.

Подопечные португальского специалиста Руя Витории проведут домашний матч с «Легией» 15 сентября на стадионе «Открытие Арена». Ранее Роспотребнадзор оставил неизменным количество зрителей на матчах «Спартака». Так, встречу красно-белых с подмосковными «Химками» посетили не более трех тысяч болельщиков.