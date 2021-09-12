Российские десантники впервые применили навесной огонь из БМД-4М на учениях «Запад-2021»

Псков, 12 сентября. Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ во время учений «Запад-2021» впервые применили навесной огонь из боевых машин десанта БМД-4М, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В рамках маневров десантники отработали стрельбу с закрытых позиций, которые являются стандартом для самоходных артиллерийских установок. Военные выпустили снаряд из БМД по координатам, которые предоставила разведка.

«На полигоне Струги Красные в ходе учений "Запад" десантники отработали огневое поражение условного противника с закрытых огневых позиций из боевых машин десанта нового поколения БМД-4М», — говорится в сообщении.

Представители Минобороны РФ отметили, что огонь велся по пунктам управления беспилотниками условного противника, а координаты целей для боевых машин передали БПЛА десантников типа «Орлан».

Ранее сообщалось, что военные Псковского подразделения ВДВ впервые совершили ночное десантирование с использованием приборов ночного видения в рамках учений «Запад-2021». Маневры проходили на полигоне Струги Красные в Псковской области.