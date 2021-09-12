Аукцион работ Пикассо в Нью-Йорке приурочили к 140-летию со дня рождения художника

Эксперты окрестили его самым дорогим живописцем в мире, The Times — лучшим художником XX столетия, его полотна занимают первое место по «популярности» среди похитителей произведений искусства. В чем причина непреходящей популярности Пабло Пикассо? Возможно, дело в его способности передавать печаль, желание, гнев, юмор — нередко в одной и той же работе. Работы этого легендарного мастера и по сей день обладают способностью вдохновлять и увлекать ценителей искусства.

Незадолго до 140-летней годовщины со дня рождения основоположника кубизма, в Нью-Йорке пройдет аукцион его картин.

«Даже по этим 11 картинам можно понять, насколько разными были работы Пикассо, и то, как сильно он изменился за эти годы. Не только с точки зрения периода времени и стиля, но и с точки зрения своего внутреннего мира», — рассказывает представительница аукционного дома Брук Лэмпли.

По оценкам экспертов, суммарная выручка от продажи произведений искусства превысит 7 000 000 долларов. Особенной ценностью, по словам Брук, обладает картина, на которой изображена одна из самых известных натурщиц Пикассо — Мария-Тереза Вальтер, с которой у художника был страстный роман. Эту очаровательную 17-летнюю блондинку живописец встретил, прогуливаясь в Париже. Бурные отношения живописца и его музы неоднократно находили отражение в его работах. Брук Лэмпли рассказала, что Пикассо был буквально загипнотизирован француженкой, а ее раздвоенный профиль стал его фирменным стилем, который не прослеживается в других портретах художника.

Кроме того, на аукционе представлены и две более поздние картины, написанные в 1969 году. В последние годы работы этого периода жизни Пикассо становятся все более популярными среди любителей живописи. Возможно, это означает, что спустя 140 лет человечество наконец-то «догнало» опередившего свое время художника.