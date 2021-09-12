«Держится»: Юлия Меньшова рассказала, как Вера Алентова переживает смерть мужа

Москва, 12 сентября. Телеведущая Юлия Меньшова призналась, что не представляет, как ее матери, актрисе Вере Алентовой, удалось оправиться после потери мужа, режиссера Владимира Меньшова.

Звезда программы «Наедине со всеми» Юлия Меньшова стала гостьей YouTube-проекта «А поговорить?». Телеведущая затронула тему смерти отца, режиссера Владимира Меньшова. По словам артистки, ее мать Вера Алентова нашла в себе силы, чтобы пережить утрату.

«Поразительным образом держится, хотя я представляю, что это стоит ей немалых сил», — поделилась телеведущая в интервью журналистке Ирине Шихман.

Меньшова отметила, что ей сложно поставить себя на место матери и представить трагический опыт потери мужа, «подобное можно только почувствовать». Тем не менее, смерть культового режиссера оказалась болезненной для семьи телеведущей — домочадцы стараются избегать разговоров об этом, иначе родным Меньшовой не удается избежать слез.

Недавно Вера Алентова вернулась к работе в театре, оправившись после траура, однако ее самочувствие вызвало опасения со стороны зрителей из-за неожиданной худобы. Худрук Театра имени Пушкина, режиссер Евгений Писарев прокомментировал состояние звезды.