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Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала о прошедших переговорах Путина и Лукашенко

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 12:21
Политика
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала о прошедших переговорах Путина и Лукашенко
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 12 сентября. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала результативной встречу главы республики с российским лидером Владимиром Путиным.

Эйсмонт в эфире телеканала «Россия-1» рассказала подробнее о прошедших переговорах российского и белорусского лидеров. Она отметила, что встреча, как и ожидалось, прошла максимально результативно.

«Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом», — отметила Эйсмонт.

Во время переговоров Путин и Лукашенко согласовали 28 союзных программ. Среди них: проведение общей макроэкономической политики, углубление сотрудничества в информационной безопасности, а также договоренности по интеграции платежных систем.

Ранее украинские журналисты назвали неутешительными итоги переговоров Путина и Лукашенко. Представители СМИ считают, что Киев в скором времени может столкнуться с серьезными проблемами из-за тесного сотрудничества Москвы и Минска.

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