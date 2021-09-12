Сирийский опыт. На учениях «Запад-2021» псковские десантники отработали на «отлично»

Этап совместного стратегического учения «Запад-2021», состоявшийся в Псковской области на полигоне «Струги красные», показал, что опыт, приобретенный воздушно-десантными войсками в ходе боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики, стал основой для новых тактических решений, вставших на вооружение российской армии.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Подразделениями Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения при отработке совместных маневренных действий в ходе стратегических учений «Запад-2021», проходящих в эти дни на территории России и Республики Беларусь, широко применяется опыт, полученный в ходе боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом на брифинге, посвященном завершению «псковского» этапа учений, заявил командир 76-й десантно-штурмовой дивизии, генерал-майор Сергей Чубарыкин. По его словам, множество тактических решений, наработанных во время сирийской кампании, стали залогом нового уровня эффективности Вооруженных сил Российской Федерации.

«Сирийский опыт используется повсеместно. Мы максимально используем и средства радиоэлектронной борьбы, и [средства] борьбы с беспилотными летательными аппаратами, и [средства борьбы] с танковыми подразделениями, например «танковую карусель» и так называемые танковые штаны, множество других тактических приемов. Все это, используемое в комплексе, в разы повышает эффективность управления и огневого поражения противника», — отметил командующий.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

На прошедшем 12 сентября этапе учений десантники выполнили рейдовые действия в тылу условного противника, блокировали и уничтожили базы незаконных вооруженных формирований (НВФ) и отработали совместные маневренные оборонительные действия при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Одной же из уникальнейших операций данного этапа стала первая в истории высадка десантно-штурмовых подразделений соединения в ночных условиях с использованием приборов ночного видения. Всего на площадку приземления «Кислово» под Псковом было десантировано 600 человек и девять единиц боевой техники. Сергей Чубарыкин рассказал, в чем состояла главная сложность этого способа десантирования:

«Уникальность состояла в том, что ночью очень сложно ориентироваться как на земле, так и в воздухе. В воздухе, чтобы десантнику успешно выполнить боевую задачу, необходимо видеть, где находятся его товарищи, чтобы не допустить «схождения» куполов. В условиях темноты без приборов ночного видения выполнение подобной задачи становится невозможным. Сейчас у нас есть не только такие приборы, но и современные средства навигации, которыми оснащены все боевые машины десанта и каждый десантник».

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Отдельно стоит отметить, что максимальное количество привлеченного к учению личного состава воинских частей, непосредственно подпадающих под положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, строго соответствует договоренностям и не превышает 6 400 человек.