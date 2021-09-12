Папа римский прибыл в Будапешт на закрытие Международного евхаристического конгресса

Будапешт, 12 сентября. Папа римский Франциск прибыл в Будапешт, чтобы поучаствовать в закрытии Международного евхаристического конгресса.

Понтифик не отказался от традиции приветствовать журналистов. Он рассказал, что чувствует себя хорошо после перенесенной в июле операции.

В Будапеште папа римский отслужит мессу и проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Предполагается, что они будут общаться около получаса в городском музее изобразительного искусства.

Кроме того, в Венгрии понтифик встретится с епископами и представителями венгерской еврейской общины. Мессу, на которую зарегистрировались около 75 тыс. человек, Франциск отслужит на Площади Героев.

Папа римский ранее призвал христиан к молитве во имя примирения в Афганистане. Понтифик заявил, что с огромной озабоченностью следит за событиями, которые разворачиваются на территории страны.