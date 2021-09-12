Юлия Меньшова вспомнила, как ей сообщили о смерти отца в шесть утра

Москва, 12 сентября. Известная российская актриса Юлия Меньшова вспомнила об одном из самых страшных дней в жизни — когда ей сообщили о смерти отца, именитого режиссера Владимира Меньшова.

Актриса призналась, что первые мысли после получения трагической новости были про мать, артистку Веру Алентову, которая в то время находилась в больнице из-за коронавируса. Дочь оскароносного кинематографиста призналась в шоу «А поговорить?» Ирины Шихман, что боялась сообщить об утрате родительнице.

«Первая мысль — как сказать маме. Мама была в больнице. Это довольно сильное испытание — быть публичными людьми, это довольно страшно. Потому что мама, когда была в больнице, ее еще не успели положить в палату, эта информация была слита [в СМИ]. Поэтому я очень боялась, что если мама узнает об этом не от меня...» — с ужасом вспомнила те страшные минуты именитая актриса.

Она пояснила, что отец скончался рано утром. Дочь не могла разбудить Алентову таким пугающим звонком, поэтому с 06:00 по Москве ждала, когда вдова проснется, чтобы рассказать ей первой о семейном горе.

Режиссер и актер, подаривший миру оскароносный фильм «Москва слезам не верит», скончался 5 июля от последствий коронавируса. Спустя два месяца его могила продолжает утопать в цветах преданных поклонников. Несмотря на горечь утраты, его жена и дочь стараются держаться и жить дальше, выступая на сцене и принося зрителям радость.