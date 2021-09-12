Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 12:19
12:17
Шоу-бизнес
«Держится»: Юлия Меньшова рассказала, как Вера Алентова переживает смерть мужа
12:14
Политика
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала о прошедших переговорах Путина и Лукашенко
12:11
Происшествия
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в казанском аэропорту
12:09
Общество
Папа римский прибыл в Будапешт на закрытие Международного евхаристического конгресса
12:08
Происшествия
Тело мертвой пенсионерки нашли волонтеры ПСО «Запад» в лесу под Калининградом
12:08
Происшествия
Опасный маневр закончился аварией с тремя погибшими под Вологдой
12:05
Общество
Штормовое предупреждение объявили 12 сентября в Сочи из-за смерчей
12:04
Общество
Психолог Ульянова объяснила, почему возрастные браки могут быть крепче юных
12:03
Общество
Геннадий Онищенко указал на причину, по которой нужно усиливать масочный режим
12:01
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова вспомнила, как ей сообщили о смерти отца в шесть утра
Все новости

Юлия Меньшова вспомнила, как ей сообщили о смерти отца в шесть утра
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова вспомнила, как ей сообщили о смерти отца в шесть утра
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 12 сентября. Известная российская актриса Юлия Меньшова вспомнила об одном из самых страшных дней в жизни — когда ей сообщили о смерти отца, именитого режиссера Владимира Меньшова.

Актриса призналась, что первые мысли после получения трагической новости были про мать, артистку Веру Алентову, которая в то время находилась в больнице из-за коронавируса. Дочь оскароносного кинематографиста призналась в шоу «А поговорить?» Ирины Шихман, что боялась сообщить об утрате родительнице.

«Первая мысль — как сказать маме. Мама была в больнице. Это довольно сильное испытание — быть публичными людьми, это довольно страшно. Потому что мама, когда была в больнице, ее еще не успели положить в палату, эта информация была слита [в СМИ]. Поэтому я очень боялась, что если мама узнает об этом не от меня...» — с ужасом вспомнила те страшные минуты именитая актриса.

Она пояснила, что отец скончался рано утром. Дочь не могла разбудить Алентову таким пугающим звонком, поэтому с 06:00 по Москве ждала, когда вдова проснется, чтобы рассказать ей первой о семейном горе.

Режиссер и актер, подаривший миру оскароносный фильм «Москва слезам не верит», скончался 5 июля от последствий коронавируса. Спустя два месяца его могила продолжает утопать в цветах преданных поклонников. Несмотря на горечь утраты, его жена и дочь стараются держаться и жить дальше, выступая на сцене и принося зрителям радость.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Меньшова вспомнила, как ей сообщили о смерти отца в шесть утра
смерть меньшова шихман
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru