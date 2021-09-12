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Фанаты назвали Пенелопу Крус «барби на пенсии» за наряд на кинофестивале в Венеции

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 11:55
Шоу-бизнес
Фанаты назвали Пенелопу Крус «барби на пенсии» за наряд на кинофестивале в Венеции
Global Look Press  /  Imagespace/Keystone Press Agency

Венеция, 12 сентября. Актриса Пенелопа Крус стала триумфатором на награждении Венецианского кинофестиваля. Однако поклонники посчитали провалом наряд звезды на закрытии мероприятия.

Венецианский кинофестиваль запомнится киноманам в этом году не только яркими проектами и актерскими работами, но и смелыми нарядами знаменитостей. Так, Пенелопа Крус появилась на церемонии награждения в серебристом платье от Chanel Haute Couture. Звезда дополнила образ туфлями на высоком каблуке и темно-серым клатчем с вышивкой.

Несмотря на старания стилистов, фанаты не оценили наряд по достоинству. Некоторые интернет-пользователи даже сравнили артистку с куклой в возрасте.

«Барби на пенсии, а не звезда Голливуда»;

«Согласна, не лучшее платье»;

«Я в детстве именно такие всем принцессам рисовала», — написали фолловеры.

Несмотря на спорный образ, Пенелопа Крус покинула Венецианский кинофестиваль не с пустыми руками. Режиссер Педро Альмадовар вновь принес артистке признание, ее удостоили награды за роль в драме «Параллельные матери». Звезда получила «Кубок Вольпи», передает «Вечерняя Москва».

Жюри Венецианского фестиваля также назвали главный фильм года. Победительницей стала французская постановщица Одри Диван, которая получила «Золотого льва» благодаря картине «Событие».

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