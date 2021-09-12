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Премьер-министр Ирака прибыл в Иран для встречи с президентом Раиси
Весь мир
Премьер-министр Ирака прибыл в Иран для встречи с президентом Раиси
wikipedia.org  /  The Media Office of the Prime Minister of Iraq / CC BY 2.5

Тегеран, 12 сентября. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми прибыл в Иран для встречи с президентом Исламской республики Эбрахимом Раиси. Как ожидается, основными темами разговора станут вопросы безопасности в регионе, энергетического сотрудничества и нормализации отношений Тегерана с Эр-Риядом.

Также стороны рассмотрят новые правила выдачи виз паломникам, путешествующим из Ирана к шиитским святыням в иракском городе Кербелла. Ранее Багдад объявил о повышении квот для приезжих, которые были значительно сокращены в разгар пандемии коронавируса. В текущем году к паломничеству будут допущены 60 тысяч граждан Исламской республики, что вдвое больше, чем в 2020-м.

Это первая встреча Аль-Казыми с новым президентом Ирана, который вступил в должность в середине августа. В последнее время иракский премьер-министр, который активно продвигает роль своей страны как посредника в мирном урегулировании региональных конфликтов, стремится нормализовать отношения Исламской республики с враждебными ей арабскими государствами. В частности, в этом году Эр-Рияд и Тегеран впервые за долгое время провели несколько раундов прямых переговоров, в ходе которых обсуждали пути снижения напряженности между государствами. А в конце августа глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел прямые встречи с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии.

Кроме того, Ирак во многом зависит от поставок газа и электроэнергии из Ирана, но одновременно вынужден поддерживать хорошие связи и с США. По этой причине Аль-Казыми неоднократно пытался организовать переговоры Вашингтона с Тегераном, который, вдобавок ко всему, оказывает значительное влияние на Багдад через своих многочисленных сторонников в лице шиитских вооруженных формирований «Хашд Шааби».

Примечательно, что визит проходит на фоне недавно начавшихся атак иранских войск на позиции сепаратистской группировки «Демократическая партия Иранского Курдистана» (ДПИК), которая базируется на севере Ирака. Ранее руководство Исламской республики неоднократно обвиняло Багдад и Эрбиль в бездействии по отношению к курдским вооруженным формированиям, дестабилизирующим обстановку на северо-западных рубежах Ирана, а несколько дней назад началось нанесение авиационных и артиллерийских ударов по лагерям ДПИК.

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