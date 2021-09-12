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Российский танк «Армата» оснастили максимально возможным числом видов защиты

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 11:56
Армия
Российский танк «Армата» оснастили максимально возможным числом видов защиты
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 сентября. Комплекс активной защиты «Афганит», входящий в комплектацию российского танка Т-14 «Армата», получил радар с дополнительной активной фазирующей решеткой.

Начальник отдела рекламы и маркетинга «НИИ Стали» Евгений Чистяков рассказал в интервью телеканалу «Звезда», что такое решение было принято, чтобы «Армата» имела максимальную обороноспособность и была оснащена максимально возможным числом видов защиты.

«Надо иметь все комплексы защиты, и динамическую, и активную, и пассивную, и все что еще есть», — рассказал специалист.

Директор предприятия Александр Корженевский также добавил, что новшества коснулись и стальной брони тяжелой боевой машины. Отмечается, что в Т-14 применена разработка под названием 44-С-СВШ.

«Мы оказывали помощь "Уралвагонзаводу" в разработке, в технологии сварки корпуса, других узлов-агрегатов с целью улучшения защищенности», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что новейший российский танк «Армата» будет снабжен искусственным интеллектом. Инженеры уже ведут работы по модернизации боевой машины.

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армата уралвагонзавод защита
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