В России заразились коронавирусом еще 18 554 человека

Москва, 12 сентября. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 18 554 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Клинические признаки болезни отсутствовали у 7,2% из них. Зарегистрировано 788 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 14 497 пациентов. За все время пандемии зафиксировали 192 749 случаев смерти на фоне коронавируса. Выздоровели от заболевания 6 389 657 человек.

Россиянам ранее объяснили, какие тесты на выявление коронавирусной инфекции являются самыми точными. Об этом рассказала заместитель медицинского директора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольга Калачева.