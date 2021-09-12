Заслуженный юрист РФ Соловьев рассказал о вкладе Беглова в безопасность Петербурга

Безопасность Санкт-Петербурга и его жителей — прерогатива не только силовых и спасательных ведомств города на Неве, но и его гражданской власти, возглавляемой губернатором Александром Бегловым. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК РФ Иван Соловьев.

По его словам, слава Петербурга как «бандитской» столицы России 90-х уже сошла на нет: город стал действительно безопасным, его гости и жители могут свободно гулять, кататься на трамваях, по рекам и каналам, не трясясь за свои кошельки.

«Есть несколько факторов, которые позволили ликвидировать разгул криминала: это, прежде всего, улучшение общей экономической ситуации в городе, люди получили возможность легально зарабатывать хорошие деньги, а не искать их себе на пропитание преступным путем, — заметил юрист. — Активно строится новое жилье, расселяются коммуналки, что является мощным фактором декриминализации города».

Эксперт похвалил петербургские власти за внимание к «болевым точкам», которые есть у каждого крупного города, и надлежащую работу с ними.

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«Как и в Москве, в Лондоне и в Токио, в Санкт-Петербурге есть исторический и культурный центр, являющийся центром притяжения всевозможных мошенников и карманников. В спальных же районах традиционно происходят тяжкие преступления, как правило, на бытовой почве. Должен отметить, что руководство Петербурга активно работает над снижением негативной статистики в этих районах, прицельно работая именно по этим местам. Думаю, многим другим градоначальникам следовало бы взять на вооружение такую тактику», — убежден собеседник ФАН.

Он также обратил внимание на шквальный обвал статистики по заказным убийствам, грабежам и насильственным похищениям за последние несколько лет.

«И даже были отчетные периоды, когда по целым питерским районам не было зарегистрировано ни одного убийства, — подчеркнул Соловьев. — Во всем этом есть несомненная заслуга ГУВД города и его гражданских властей во главе с Бегловым».

Ранее юрист заявил, что глава МЧС Евгений Зиничев стал одним из самых светлых примеров героизма.