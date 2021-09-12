Рассекреченный ФБР доклад о роли Саудовской Аравии в терактах 9/11 оставляет новые вопросы

Вашингтон, 12 сентября. ФБР опубликовало 16-страничный документ, касающийся материально-технической поддержки, которая была оказана двум угонщикам авиалайнеров в преддверии терактов 11 сентября. Доклад рассекречен по указу президента США Джо Байдена.

В данном материале рассказывается о контактах террористов-уроженцев Саудовской Аравии со своими подельниками в США, но ничего не говорится о причастности королевского руководства к терактам.

“Numerous Saudi Arabia officials implicated in newly-released FBI report: The @FBI on Saturday released formerly secret information on Saudi Arabia and the 9/11 terrorist attacks following the issuing of an executive order from President Joe Biden.” https://t.co/UEhPK0gw4H pic.twitter.com/i47037vJrf — DAWN MENA (@DAWNmenaorg) September 12, 2021

Сильно отредактированный документ содержит в себе допрос человека, который в 2015 году подал заявление на получение гражданства США. За несколько лет до этого он неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии, которые, по версии следствия, оказали «значительную материально-техническую поддержку» нескольким боевикам.

В частности, особое внимание сосредотачивается на первых двух угонщиках, прибывших в США: Навафе Аль Хазми и Халиде Аль Мидхаре. В феврале 2000 года, вскоре после их появления в Калифорнии, они встретились в халяльном ресторане с гражданином Саудовской Аравии по имени Омар Аль Байуми, который помог им найти и снять квартиру в Сан-Диего. Данный персонаж имел связи с королевским правительством и ранее привлекал внимание ФБР.

Biden Declassifies Secret FBI Report Detailing Saudi Nationals’ Connections To 9/11 https://t.co/niqOELAWCT — PostX News (@xpostnews) September 12, 2021

Версия о причастности Эр-Рияда к терактам 9/11 сильно распространена среди семей жертв нападений. На протяжении многих лет они требуют рассекретить документы, касающиеся трагедии. Правительство Саудовской Аравии же всегда отрицало какую-либо причастность к случившемуся и даже поддерживает полное рассекречивание всех записей как возможность «раз и навсегда покончить с необоснованными обвинениями в адрес королевства». Посольство арабского государства в США заявляло, что любое утверждение о причастности Саудовской Аравии к нападениям является «категорически ложным».

Администрация Белого дома на протяжении десятилетий находится под давлением общественности, представители которой подали иски в отношении Эр-Рияда. По их мнению, документы о терактах 9/11 содержат доказательства причастности саудовского руководства к нападениям и их рассекречивание дало бы новый импульс судебным процессам. Так, участники памятной церемонии выступали против участия в ней Джо Байдена, требуя от него публикации соответствующих отчетов.

With families of 9/11 victims threatening to protest his appearance at events commemorating the 20th anniversary of the attacks, President Biden ordered Justice Department to disclose new portions of their long-secret files on the Qaida plot.#September11https://t.co/WqvsEk3R0v — The Wire (@thewire_in) September 11, 2021

Байден отдал приказ о начале рассекречивания ряда документов о терактах в начале сентября. Министерство юстиции и другие ведомства должны провести предварительную проверку докладов и в течение следующих шести месяцев обнародовать все, что они сочтут допустимым.

Согласно опубликованным ранее материалам, спецслужбы США произвели следственные действия в отношении некоторых саудовских дипломатов и иных высокопоставленных лиц со связями в саудовском правительстве. Эти люди имели те или иные контакты с террористами после их прибытия в Соединенные Штаты.

Тем не менее, в основном докладе комиссии 9/11 не приводится никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии либо отдельные высокопоставленные саудовские чиновники финансировали нападения, организованные террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ). Однако комиссия отметила вероятность того, что сторонние организации, спонсируемые правительством Саудовской Аравии, делали это.

«Саудовская Аравия долгое время считалась основным источником финансирования «Аль-Каиды», но мы не нашли никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии как учреждение или высокопоставленные саудовские чиновники индивидуально финансировали организацию. (Этот вывод не исключает вероятность того, что благотворительные организации со значительной поддержкой правительства Саудовской Аравии направляли средства в «Аль-Каиду»)», — говорится в отчете комиссии.

Предположение о причастности Эр-Рияда к трагедии появилось после того, как стало известно, что 15 из 19 террористов-угонщиков имели саудовское гражданство. Лидер же террористической группировки Усама бен Ладен являлся выходцем из богатой саудовской семьи.

1 Организация запрещена на территории РФ.