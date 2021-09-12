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Рассекреченный ФБР доклад о роли Саудовской Аравии в терактах 9/11 оставляет новые вопросы
Весь мир
Рассекреченный ФБР доклад о роли Саудовской Аравии в терактах 9/11 оставляет новые вопросы
Global Look Press  /  Hubert Boesl/dpa

Вашингтон, 12 сентября. ФБР опубликовало 16-страничный документ, касающийся материально-технической поддержки, которая была оказана двум угонщикам авиалайнеров в преддверии терактов 11 сентября. Доклад рассекречен по указу президента США Джо Байдена.

В данном материале рассказывается о контактах террористов-уроженцев Саудовской Аравии со своими подельниками в США, но ничего не говорится о причастности королевского руководства к терактам.

Сильно отредактированный документ содержит в себе допрос человека, который в 2015 году подал заявление на получение гражданства США. За несколько лет до этого он неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии, которые, по версии следствия, оказали «значительную материально-техническую поддержку» нескольким боевикам.

В частности, особое внимание сосредотачивается на первых двух угонщиках, прибывших в США: Навафе Аль Хазми и Халиде Аль Мидхаре. В феврале 2000 года, вскоре после их появления в Калифорнии, они встретились в халяльном ресторане с гражданином Саудовской Аравии по имени Омар Аль Байуми, который помог им найти и снять квартиру в Сан-Диего. Данный персонаж имел связи с королевским правительством и ранее привлекал внимание ФБР.

Версия о причастности Эр-Рияда к терактам 9/11 сильно распространена среди семей жертв нападений. На протяжении многих лет они требуют рассекретить документы, касающиеся трагедии. Правительство Саудовской Аравии же всегда отрицало какую-либо причастность к случившемуся и даже поддерживает полное рассекречивание всех записей как возможность «раз и навсегда покончить с необоснованными обвинениями в адрес королевства». Посольство арабского государства в США заявляло, что любое утверждение о причастности Саудовской Аравии к нападениям является «категорически ложным».

Администрация Белого дома на протяжении десятилетий находится под давлением общественности, представители которой подали иски в отношении Эр-Рияда. По их мнению, документы о терактах 9/11 содержат доказательства причастности саудовского руководства к нападениям и их рассекречивание дало бы новый импульс судебным процессам. Так, участники памятной церемонии выступали против участия в ней Джо Байдена, требуя от него публикации соответствующих отчетов.

Байден отдал приказ о начале рассекречивания ряда документов о терактах в начале сентября. Министерство юстиции и другие ведомства должны провести предварительную проверку докладов и в течение следующих шести месяцев обнародовать все, что они сочтут допустимым.

Согласно опубликованным ранее материалам, спецслужбы США произвели следственные действия в отношении некоторых саудовских дипломатов и иных высокопоставленных лиц со связями в саудовском правительстве. Эти люди имели те или иные контакты с террористами после их прибытия в Соединенные Штаты.

Тем не менее, в основном докладе комиссии 9/11 не приводится никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии либо отдельные высокопоставленные саудовские чиновники финансировали нападения, организованные террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ).  Однако комиссия отметила вероятность того, что сторонние организации, спонсируемые правительством Саудовской Аравии, делали это.

«Саудовская Аравия долгое время считалась основным источником финансирования «Аль-Каиды», но мы не нашли никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии как учреждение или высокопоставленные саудовские чиновники индивидуально финансировали организацию. (Этот вывод не исключает вероятность того, что благотворительные организации со значительной поддержкой правительства Саудовской Аравии направляли средства в «Аль-Каиду»)», — говорится в отчете комиссии.

Предположение о причастности Эр-Рияда к трагедии появилось после того, как стало известно, что 15 из 19 террористов-угонщиков имели саудовское гражданство. Лидер же террористической группировки Усама бен Ладен являлся выходцем из богатой саудовской семьи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша саудовская аравия 11 сентября
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