Forbes: КНР обладает средствами для уничтожения авианосцев ВМС США в Южно-Китайском море

Вашингтон, 12 сентября. Китай может жестко ответить авианосцам Военно-морских сил США в случае угрозы войны в Южно-Китайском море. Об этом заявил аналитик Дэвид Экс.

Обозреватель американского издания Forbes в своей статье пишет, что акватория Южно-Китайского моря стала местом регулярной демонстрации силы со стороны Соединенных Штатов и КНР. Аналитик указывает, что американцы постоянно отправляют в регион свои авианосные ударные группы, в ответ на что Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая поднимают в воздух мощную авиационную группу, передает «ПолитРоссия».

«Военно-воздушные силы Китая очень четко представляют, как они отреагируют, если во время войны авианосец ВМС США войдет в Южно-Китайское море», — отмечает Экс.

По его мнению, ВМС США играют с огнем, отправляя в регион свои авианосцы. Дело в том, что Китай обладает стратегическими бомбардировщиками H-6, которые несут противокорабельную крылатую ракету YJ-12, способную «похвастаться» дальностью полета свыше 200 км и тяжелой боеголовкой. Экс считает, что именно эти самолеты представляют главную угрозу для американских кораблей. Кроме того, на вооружении китайской армии стоят мощные баллистические ракеты, предназначенные для борьбы с военными судами противника. Таким образом, КНР обладает средствами уничтожения авианосцев ВМС США, если те будут угрожать Пекину в Южно-Китайском море.

Ранее сообщалось, что экс-главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис опубликовал книгу, в которой предрек гибель западного мира в 2034 году. По его мнению, это произойдет, если начнется война Запада против России и Китая.