Правительство России дополнительно поддержит Забайкалье в связи с паводком

Москва, 12 сентября. Кабинет министров РФ выделит Забайкальскому краю дополнительные деньги.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит Забайкалью еще 73 млн рублей, чтобы помочь пострадавшим от паводка россиянам. Об этом пишет ТАСС.

Распоряжение было подписано председателем отечественного кабмина и опубликовано на официальном сайте Правительства России. Финансовый транш будет переведен в МЧС страны из резервного фонда Кабмина РФ.

Предполагается, что помощь затронет 5 тыс. жителей Забайкальского края, которые оказались в трудной жизненной ситуации в результате природных катаклизмов, имевших место в мае-августе этого года. Представители МЧС будут контролировать надлежащее использование целевых средств и выступят с докладом об этом до 1 февраля следующего года.

Как ранее заявляли в правительстве края, на восстановление местных учреждений культуры потребуется порядка 100 млн рублей. Общая сумма ущерба оценивается в 5,9 млрд рублей.