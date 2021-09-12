Футбольные болельщики спасли кота во время матча в Майами

Майами, 12 сентября. Болельщики во время футбольного матча в Майами спасли кота, который повис на опасной высоте яруса, зацепившись когтями за трос.

Футбольные болельщики на матче между Miami Hurricanes и Appalachian State Mountaineers пристально следили не за полем, а за трибунами, где развивалась настоящая борьба за жизнь. Фанаты пытались спасти повисшего на тросе кота. Чтобы животное не разбилось при падении, зрители матча растянули флаг команды, куда пушистый обитатель стадиона успешно приземлился при прыжке с высоты. Об инциденте сообщило издание NY Daily News.

В Сети было распространено видео, на котором запечатлены накаленная обстановка и переживания болельщиков стадиона за судьбу четвероногого. После того как опасный прыжок вниз был совершен, один из участников «операции» поднял животное вверх, чтобы показать всем остальным успех миссии. Зал ответил на это бурными аплодисментами, сообщает телеканал «360».

Сборная России по футболу под руководством нового тренера Валерия Карпина тем временем показывает успехи на отборочных соревнованиях к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Катаре. Россия уже сыграла три матча, два из которых принесли команде победу и один — ничью.