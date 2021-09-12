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Бомбардировщики ВКС РФ отработали массированный удар на полигоне под Смоленском
Армия
Бомбардировщики ВКС РФ отработали массированный удар на полигоне под Смоленском
Федеральное агентство новостей

Смоленск, 12 сентября. Бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ и самолеты Су-34 Западного военного округа отработали нанесение массированного удара в рамках учений «Запад-2021».

Маневры развернулись на полигоне под Смоленском. В рамках операции экипажи сбросили авиационные бомбы по наземным целям, которые имитировали бетонные укрытия, бронетехнику и подземные командные пункты условного противника. Самолеты действовали на высоте порядка 1000 метров. Прикрытие бомбардировщикам обеспечивали истребители Су-30СМ.

Российско-белорусские учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября. Ранее в рамках тренировочных мероприятий экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа отработали перехват воздушных целей. Они вылетели с аэродрома в Рязанской области по команде дежурных сил ПВО и выполнили электронные пуски ракет по самолетам условного противника.

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