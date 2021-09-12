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Председатель Госдумы Володин обвинил Зеленского в разобщении русских и украинцев
Политика
Председатель Госдумы Володин обвинил Зеленского в разобщении русских и украинцев
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 12 сентября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал крайне опасными слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной «войне с Россией».

Спикер Госдумы призвал европейских коллег обратить внимание на слова украинского лидера. Он считает, что заявление Зеленского представляет угрозу для Европы.

«Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасштабную войну», — написал Володин в своем Telegram.

Кроме того, он обвинил Зеленского в разобщении русских и украинцев. Председатель Госдумы считает граждан двух государств «одним народом, разделенным волей» киевских политиков.

«У нас общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти», — добавил Володин.

Президент Украины показал нежелание нормализовать отношения с Москвой, когда назвал возможным образование «полномасштабной войны с Россией», резюмировал политик.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская оценила высказывание украинского президента. Она назвала слова Зеленского безумием. По ее мнению, глава государства сделал подобное заявление под давлением западных партнеров.

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Все новости / Политика / Председатель Госдумы Володин обвинил Зеленского в разобщении русских и украинцев
украина россия зеленский володин
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