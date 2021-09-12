Психолог Ульянова объяснила, почему возрастные браки могут быть крепче «юных»

Заключение брака — это всегда шаг ответственный и трепетный, независимо от возраста влюбленных. Однако многими «немолодые» браки воспринимаются с осуждением. Например, в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» певица Ирина Салтыкова назвала замужество после 50 лет глупым поступком. Психолог Ксения Ульянова считает, что возрастные браки могут быть крепче тех, что заключены в юности. Свою позицию она объяснила в разговоре с ФАН.

По мнению эксперта, каждый человек решает для себя, готов ли он вступить в новые отношения. И возраст здесь не играет особой роли, скорее важна внутренняя готовность.

«Возрастные браки зачастую наиболее взвешенные: у людей уже есть определенный опыт и понимание, кого хочется видеть на месте своей второй половины, каких отношений не хочется допускать», — говорит психолог.

instagram.com / @ksanaulyanova

Часто, по словам Ксении Ульяновой, вступая в отношения в более зрелом возрасте, человек уже обладает определенным опытом, дающим понимание того, чего хочет этот человек от будущей жизни.

«В гражданском браке либо официальном важно понимать, что еще есть некая подоплека воспитания. Если люди понимают, что хотят идти дальше бок о бок, то часто пара принимает решение узаконить отношения», — говорит Ксения Ульянова.

Выходит, что в более зрелом возрасте браки осознанны, а все риски дальнейшей совместной жизни взвешены, тогда как в юности влюбленными движут скорее эмоции, чем опыт. Что, по своей сути, тоже неплохо.

Состояние влюбленности не сравнить ни с чем другим: бабочки в животе, дрожь по телу. Однако со временем конфетно-букетный период заканчивается, пылкость проходит, а влюбленность приводит к крепкой любви или грустному расставанию. По мнению психолога, сексолога Александры Миллер, для гармоничных отношений в паре важно подогревать чувства партнеров. Ранее Миллер рассказала, как возобновить страсть в уже устоявшихся отношениях.