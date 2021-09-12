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Юрист Соловьев рассказал, как вернуть деньги за некачественные продукты
Экономика
Юрист Соловьев рассказал, как вернуть деньги за некачественные продукты
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 сентября. Россияне могут вернуть деньги в случае покупки некачественной продукции. По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, существует четыре варианта действий.

Во-первых, можно потребовать заменить товар на такой же. Во-вторых, можно сделать то же самое, но с перерасчетом цены. В-третьих, покупатель имеет право потребовать бесплатного устранения недостатков или возмещения расходов. И, наконец, гражданин имеет право отказаться от сделки, вернув некачественный товар и потребовать возврата потраченных средств, передает RT.

Однако продовольственные товары обычно не подлежат возврату или обмену, отметил Соловьев. Он объяснил это тем, что после вскрытия заводской упаковки сложно определить, пользовался ли потребитель ими или нет. Поэтому, если вам попался некачественный товар, то придется потратить деньги на экспертизу и принести его вместе с чеком в специальную лабораторию. Только после этого, имея на руках официальное заключение, можно писать претензию к торговой точке.

Еда, как известно, должна не только удовлетворять физическую потребность человека, но и приносить пользу его здоровью. Издание INFOX ранее рассказало, как правильно и дешево питаться, экономя время и деньги.

По подсчетам аналитиков, за август стоимость продуктов в несетевом ретейле выросла на 0,6%. Больше всего в последний месяц лета подорожала питьевая вода, цены на которую выросли на 2%.

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Все новости / Экономика / Юрист Соловьев рассказал, как вернуть деньги за некачественные продукты
соловьев торговля продовольствие
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