Юрист Соловьев рассказал, как вернуть деньги за некачественные продукты

Москва, 12 сентября. Россияне могут вернуть деньги в случае покупки некачественной продукции. По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, существует четыре варианта действий.

Во-первых, можно потребовать заменить товар на такой же. Во-вторых, можно сделать то же самое, но с перерасчетом цены. В-третьих, покупатель имеет право потребовать бесплатного устранения недостатков или возмещения расходов. И, наконец, гражданин имеет право отказаться от сделки, вернув некачественный товар и потребовать возврата потраченных средств, передает RT.

Однако продовольственные товары обычно не подлежат возврату или обмену, отметил Соловьев. Он объяснил это тем, что после вскрытия заводской упаковки сложно определить, пользовался ли потребитель ими или нет. Поэтому, если вам попался некачественный товар, то придется потратить деньги на экспертизу и принести его вместе с чеком в специальную лабораторию. Только после этого, имея на руках официальное заключение, можно писать претензию к торговой точке.

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