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Неизвестные атаковали авиабазу коалиции США в Иракском Курдистане
Армия
Неизвестные атаковали авиабазу коалиции США в Иракском Курдистане
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Оттер

Эрбиль, 12 сентября. Возглавляемая США коалиция в Иракском Курдистане подтвердила, что ее авиабаза в Эрбиле была атакована неизвестными.

Как сообщил представитель коалиции Уэйн Маротто, нападению подверглись силы, расположенные в аэропорту Эрбиля. Незадолго до этого курдский телеканал Rudaw, ссылаясь на управление Иракского Курдистана по борьбе с терроризмом, передавал, что нападение произошло вечером 11 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой.

«Силы коалиции на авиабазе в Эрбиле были атакованы двумя беспилотниками. Для уничтожения дронов были использованы контрмеры по защите сил», — написал Маротто на своей странице в Twitter.

По его словам, первый БПЛА попал по внутреннему периметру базы, второй ударил по внешнему. Представитель коалиции отметил, что атака не нанесла какого-либо материального ущерба и не причинила вреда военнослужащим и сотрудникам авиабазы.

Ранее сообщалось, что район размещения базы ВВС США в иракском Эрбиле в очередной раз попал под удар беспилотников с неустановленной принадлежностью. Очевидцы сообщают о трех-шести взрывах, официальных же данных на этот счет нет.

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