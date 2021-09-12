Захарова указала на попытки Запада навязать детям «извращенное мышление»

Москва, 12 сентября. Западные государства навязывают детям «прогрессивную» гендерную политику и заставляют делать якобы самостоятельный выбор, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала новую инициативу одного из австралийских штатов. Руководство Нового Южного Уэльса предложило разрешить детям самостоятельно определять собственный гендер. Захарову возмутили западные эксперименты над несовершеннолетними. Официальный представитель МИД указала на попытки навязать детям «извращенное мышление».

«Прогресс — не движение к лучшему. Прогресс — это развитие процесса. А вот в какую сторону и с каким результатом зависит от заданных изначально параметров. Проверочное словосочетание — "прогрессирующая болезнь". Это тот самый случай. Нас убеждают, что это свобода. А на самом деле это вседозволенность порока и высвобождение извращения от ответственности», — пояснила Захарова.

По ее мнению, аналогичные эксперименты пытались провести последователи нацистской евгеники. Они стремились вывести нового человека, как и современные попытки, направленные на переделывание людей, добавила дипломат.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала о необходимости гендерного воспитания ребенка. Давая детям выбор, родители путают свое чадо, которое не может самостоятельно определиться из-за малого жизненного опыта, отметила эксперт.