Силы тульского соединения ВДВ прибыли в Ульяновск в рамках учений «Запад-2021»

Ульяновск, 12 сентября. Военнослужащие тульского соединения ВДВ передислоцировались из Рязанской области в Ульяновск для участия в российско-белорусских учениях «Запад-2021».

Переброска личного состава и военной техники осуществлялась самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ. Погрузка производилась на аэродроме Дягилево в Рязани.

«Личный состав подготовлен в полном объеме и готов выполнить любые поставленные задачи», — сообщил командир парашютно-десантного батальона гвардии подполковник Дмитрий Томин.

Военные учения «Запад-2021» стартовали на полигонах России и Белоруссии 10 сентября. К маневрам привлекли 760 единиц боевой техники, более 290 танков, 15 кораблей, а также 200 тысяч солдат. Военные из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии также принимают участие в учениях. Представители Китая, Вьетнама и Мьянмы выступают в качестве наблюдателей.