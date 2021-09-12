Князь Альбер впервые прокомментировал слухи о разрыве с княгиней Шарлен

Монако, 12 сентября. В последние несколько месяцев жена князя Монако Альбера II, княгиня Шарлен, пропала из поля зрения. Известно, что это время она провела на своей родине в Южной Африке. По официальным данным, изоляция женщины от королевской семьи связана с тем, что она лечит в ЮАР отоларингологическую инфекцию, пишет Marie Claire.

Но ярых поклонников королевской семьи такая версия не устраивает. Они не верят в подобные объяснения исчезновения Шарлен. По их мнению, все дело в семейном скандале, который впоследствии приведет к громкому разводу, тем более княгиня не вернулась в Монако даже к знаковому событию — десятой годовщине их свадьбы.

Князь Альбер прокомментировал эту ситуацию в одном из недавних интервью.

«Она покинула Монако не потому, что злилась на меня или на кого-то еще. Она не уехала в изгнание. Это была чисто медицинская проблема, которую нужно было решить», — объяснил монарх в беседе с журналистами издания People.

Альбер также подчеркнул, что из-за неправильного толкования событий, все это может пагубно сказаться на будущем четы.

«Мы — легкая цель, в которую легко попасть, потому что мы всегда на виду», — объяснил князь.

По словам супруга княгини, его благоверная отправилась в Южную Африку еще и потому, что ей стало необходимо пересмотреть работу своего благотворительного фонда, а также провести время с братом и друзьями. Князь признал, что ему нужно было заявить об этом раньше, чтобы избежать появления слухов. Но он сосредоточился на заботе о детях и посчитал, что сплетни развеются сами собой. Но скептикам недостаточно такого объяснения. Они назвали оправдания Альбера неубедительными и скомканными.

О том, что Альбер и Шарлен, скорее всего, разведутся, ходили слухи еще зимой 2020 года. Тогда появился третий внебрачный ребенок князя. Стоит отметить, что двое предыдущих появились в результате ранних отношений монарха, а с матерью третьего — князь, очевидно, встречался, уже находясь в отношениях с Шарлен.

Сразу же после этого княгиня радикально сменила имидж, ультракоротко подстриглась и выбрила виски. В сети поступок женщины посчитали реакцией на разлад в семье.

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