Геннадий Онищенко указал на причину, по которой нужно усиливать масочный режим

Сейчас масочный режим в стране нужно не просто сохранять, а многократно усиливать, заявил в беседе с корреспондентом ФАН депутат Госдумы, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

О том, что оснований перестать носить маски пока нет, вчера также заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Руководитель ведомства призвала граждан продолжать вакцинироваться, чтобы наконец вернуться к жизни «доковидной эпохи».

«Даже если бы не было коронавируса, именно сейчас нужно было бы вводить масочный режим, потому что начинается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Поэтому давайте вновь подчеркнем важность того, что масочный режим нужно не только не отменять — его нужно усиливать, причем многократно», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

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По словам эпидемиолога, в самых уязвимых условиях сегодня находятся дети, которые очно занимаются в школах и постоянно находятся в коллективе. Поэтому именно учащихся нужно прививать в первую очередь, а также обеспечить масочный режим для персонала образовательных учреждений. И, конечно, всячески приветствовать и поощрять желание самих ребят носить на уроках маски ради своей и коллективной безопасности.

«Что касается других мероприятий — всякого рода массовых собраний — то их тоже нужно очень жестко регулировать. По той причине, что нет ничего стопроцентного, что могло бы срабатывать. Поэтому суммация неспецифической профилактики и специфической профилактики в виде вакцинации как от гриппа, так и от коронавируса, это залог того, что мы с вами спокойно войдем в осенне-зимний период, который всегда нам приносит неприятности в виде роста заболеваемости», — сказал эпидемиолог.

В завершение депутат Госдумы призвал не поощрять вниманием антипрививочников, показывая их по федеральным телеканалам. Трансляция зарубежных митингов против масочного режима, по мнению собеседника агентства, противоречит здравому смыслу на фоне распространения коронавируса в мире.

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Ранее Геннадий Онищенко высказался об ажиотаже вокруг вакцины «КовиВак». Он посоветовал гражданам не гоняться за конкретными вакцинами, а прививаться тем, что доступно в настоящий момент. В России на сегодня зарегистрировано несколько вакцин от коронавируса, все они безопасны и эффективны.