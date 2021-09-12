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Великобритания намерена отказаться от «светофорной» системы поездок на фоне пандемии

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 11:20
Общество
Великобритания намерена отказаться от «светофорной» системы поездок на фоне пандемии
pixabay.com

Лондон, 12 сентября. Власти Великобритании планируют отменить «светофорную» систему поездок, которая была введена на фоне распространения коронавируса.

Правительство страны намерено отказаться от разделений между государствами, включенными в зеленый и желтый списки. В настоящее время, в желтый список внесено примерно 140 стран, среди которых Россия. Британцам, которые возвращаются из этих государств, нужно сдать два теста на наличие коронавирусной инфекции и соблюдать самоизоляцию в течение десяти суток. Если гражданин приезжает из государства, внесенного в зеленый список, то он сдает один тест и не сидит на самоизоляции.

Власти Израиля планируют разрешить въезд в страну путешественникам из России уже в ноябре этого года. Об этом ранее сообщил министр туризма Израиля Йоэль Развозов.

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великобритания поездки коронавирус
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