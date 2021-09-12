Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 12:17
12:17
Шоу-бизнес
«Держится»: Юлия Меньшова рассказала, как Вера Алентова переживает смерть мужа
12:14
Политика
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала о прошедших переговорах Путина и Лукашенко
12:11
Происшествия
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в казанском аэропорту
12:09
Общество
Папа римский прибыл в Будапешт на закрытие Международного евхаристического конгресса
12:08
Происшествия
Тело мертвой пенсионерки нашли волонтеры ПСО «Запад» в лесу под Калининградом
12:08
Происшествия
Опасный маневр закончился аварией с тремя погибшими под Вологдой
12:05
Общество
Штормовое предупреждение объявили 12 сентября в Сочи из-за смерчей
12:04
Общество
Психолог Ульянова объяснила, почему возрастные браки могут быть крепче юных
12:03
Общество
Геннадий Онищенко указал на причину, по которой нужно усиливать масочный режим
12:01
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова вспомнила, как ей сообщили о смерти отца в шесть утра
Все новости

Снижение отечественного рынка акций объяснил аналитик Антонов

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 11:14
Экономика
Снижение отечественного рынка акций объяснил аналитик Антонов
pixabay.com  /  PD

Москва, 12 сентября. Динамику торгов на российской фондовой бирже перед выходными оценили в компании «Алор Брокер».

Рынок ценных бумаг РФ демонстрировал снижение, как и ожидали многие эксперты, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Об этом пишет «Прайм».

Индекс Московской биржи опускался на 0,6%, а акции торговой площадки, несмотря на стабильные подъемы в последнее время, закрывали сессию с падением в 0,1%. Тренд объясняется отсутствием серьезных поводов для скачков вверх, указывает Антонов. При этом он предлагает обратить внимание на «Газпром», который растет на фоне дефицита топлива в ПХГ Европы и стоимости газа на еврохабах в 700 долларов за 1 тыс. «кубов».

Помимо этого, эксперт прогнозирует хороший потенциал для бумаг «Норникеля», так как стоимость никеля и палладия на рынке растет. Нефтяной сектор, с точки зрения специалиста, будет сейчас менее перспективным. Черное золото располагается в коридоре от 70 до 73 долларов за «бочку» без обоснований для резкого роста вверх.

Подорожание ценных бумаг предрекают в дальнейшем компании «Русал». Аналитики убеждены в том, что наблюдающиеся сейчас коррекции в будущем сменятся на убедительный рост.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Снижение отечественного рынка акций объяснил аналитик Антонов
антонов акции торги биржа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru