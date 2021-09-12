Снижение отечественного рынка акций объяснил аналитик Антонов

Москва, 12 сентября. Динамику торгов на российской фондовой бирже перед выходными оценили в компании «Алор Брокер».

Рынок ценных бумаг РФ демонстрировал снижение, как и ожидали многие эксперты, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Об этом пишет «Прайм».

Индекс Московской биржи опускался на 0,6%, а акции торговой площадки, несмотря на стабильные подъемы в последнее время, закрывали сессию с падением в 0,1%. Тренд объясняется отсутствием серьезных поводов для скачков вверх, указывает Антонов. При этом он предлагает обратить внимание на «Газпром», который растет на фоне дефицита топлива в ПХГ Европы и стоимости газа на еврохабах в 700 долларов за 1 тыс. «кубов».

Помимо этого, эксперт прогнозирует хороший потенциал для бумаг «Норникеля», так как стоимость никеля и палладия на рынке растет. Нефтяной сектор, с точки зрения специалиста, будет сейчас менее перспективным. Черное золото располагается в коридоре от 70 до 73 долларов за «бочку» без обоснований для резкого роста вверх.

Подорожание ценных бумаг предрекают в дальнейшем компании «Русал». Аналитики убеждены в том, что наблюдающиеся сейчас коррекции в будущем сменятся на убедительный рост.