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Политолог Оленченко указал на стремление Киева стать «законным иждивенцем» России
Политика
Политолог Оленченко указал на стремление Киева стать «законным иждивенцем» России
Prt Scr youtube.com  /  News-Front

Москва, 12 сентября. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил стремление Украины закрепить газовые гарантии на бумаге.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на повестку встречи «норманского формата» необходимо вынести вопрос «Северного потока — 2». По его словам, гарантии Запада по продлению транзитного контракта должны быть закреплены документальным образом.

Комментируя это высказывание, политолог с удивлением отметил, что киевская верхушка в очередной раз пытается провернуть газовый маневр, сев не шею своему северному соседу. Украина хочет получить статус «законного иждивенца» России с помощью западных государств.

«На такой основе сотрудничество невозможно. То, о чем сейчас говорят киевские чиновники, им кажется чрезвычайно разумным, но для всех остальных это просто надуманные и необоснованные требования», — сказал он в беседе с телеканалом RT.

Вместе с тем специалист отметил, что идея о вынесении этого вопроса на повестку нормандских переговоров вряд ли осуществима, ведь их целью является урегулирование ситуации в Донбассе, а энергетические вопросы к этому никак не относятся. Тем более встречи в этом формате уже давно не проводились из-за нежелания Киева выполнять взятые на себя ранее обязательства, резюмировал он.

Ранее экс-посол США в Киеве Ставен Пайпер призвал Украину не требовать санкций против «Северного потока — 2». По его словам, Вашингтон не намерен рисковать отношениями с Европой.

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Все новости / Политика / Политолог Оленченко указал на стремление Киева стать «законным иждивенцем» России
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