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«Не мог от этого отказаться»: Ибрагимович в детстве воровал велосипеды
Спорт
«Не мог от этого отказаться»: Ибрагимович в детстве воровал велосипеды
Global Look Press  /  Spada/Keystone Press Agency

Милан, 12 сентября. Шведский форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, как у него украли любимый велосипед в детстве и как ему пришлось воровать велосипеды у других. 

По словам нападающего, он в детстве сам воровал велосипеды, поэтому, возможно, с ним приключилась аналогичная история. Футболист отметил, что сейчас не стал бы наказывать вора.

«Что бы я сделал, если бы сейчас выследил человека, который украл мой велосипед? Я бы купил ему новый велосипед», — отметил Ибрагимович в интервью France Football.

Он объяснил, что в детстве делал все возможное, чтобы выжить, а велосипед ему был нужен для быстрого передвижения.

«Я этого не хотел, но не мог от этого отказаться. Это был вопрос выживания», — рассказал Ибрагимович.

Ранее шведский нападающий порекомендовал четырехкратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброну Джеймсу держаться подальше от политики, однако форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» резко отреагировал на совет. По словам Джеймса, он никогда не будет молчать о неравенстве и несправедливости по отношении к нему и его народу.

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футбол Златан Ибрагимович милан велосипед
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