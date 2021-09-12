«Не мог от этого отказаться»: Ибрагимович в детстве воровал велосипеды

Милан, 12 сентября. Шведский форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, как у него украли любимый велосипед в детстве и как ему пришлось воровать велосипеды у других.

По словам нападающего, он в детстве сам воровал велосипеды, поэтому, возможно, с ним приключилась аналогичная история. Футболист отметил, что сейчас не стал бы наказывать вора.

«Что бы я сделал, если бы сейчас выследил человека, который украл мой велосипед? Я бы купил ему новый велосипед», — отметил Ибрагимович в интервью France Football.

Он объяснил, что в детстве делал все возможное, чтобы выжить, а велосипед ему был нужен для быстрого передвижения.

«Я этого не хотел, но не мог от этого отказаться. Это был вопрос выживания», — рассказал Ибрагимович.

Ранее шведский нападающий порекомендовал четырехкратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброну Джеймсу держаться подальше от политики, однако форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» резко отреагировал на совет. По словам Джеймса, он никогда не будет молчать о неравенстве и несправедливости по отношении к нему и его народу.