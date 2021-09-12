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«Спивается»: Николай Должанский тяжело переживает измену жены с гитаристом Преснякова
Шоу-бизнес
«Спивается»: Николай Должанский тяжело переживает измену жены с гитаристом Преснякова
Prt Scr youtube.com  /  Big Russian Boss Show

Москва, 12 сентября. Звезда проекта «Дом-2» Николай Должанский оказался на грани развода из-за тайного романа жены Екатерины Богдановой. Супруга шоумена опасается, что артист ушел в запой.

Эксцентричный шоумен Николай Должанский неожиданно остепенился после участия в шоу «Дом-2». Звезда проекта три года счастливо прожил в браке с Екатериной Богдановой, но их отношения разрушила измена жены. Тайным ухажером девушки оказался гитарист Владимир Пташник, участник группы Никиты Преснякова, внука Аллы Пугачевой. Должанский узнал о романе супруги, когда ему в руки попало интимное видео избранницы с музыкантом.

Недавно Богданова прокомментировала эту историю. Она подтвердила измену в беседе с изданием «СтарХит» и призналась, что муж тяжело переживает ее адюльтер.

«Я ушла от Коли к Вове Пташнику, гитаристу внука Пугачевой. А Коля теперь в запое. Николай не выходит на связь, и мне кажется, что он попросту спивается. Произошло это после того, как муж увидел интимное видео с участием Пташника и меня», — поделилась Богданова.

Жена Должанского также призналась, что вышла за шоумена по расчету. Тем не менее, избранница звезды не оставила надежд на примирение и отметила, что все еще любит мужа.

Недавно певица Наташа Королева вспомнила о скандале из-за измены Тарзана. Артистка объяснила, как отнеслась к неверности супруга.

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