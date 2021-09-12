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Российский рынок акций может перейти к новому этапу роста
Экономика
Российский рынок акций может перейти к новому этапу роста
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 12 сентября. Индекс Мосбиржи может начать новый этап роста в краткосрочной перспективе, ожидают аналитики ГК «Финам».

Российский рынок акций завершил пятничную торговую сессию небольшим снижением. По итогам торгов рублевый индекс Мосбиржи просел на 0,59%, до 5993,56 пункта, а долларовый РТС ослаб на 0,01%, закрыв неделю на уровне 1726,37 пункта.

По словам ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой, внешний фон для российского рынка акций складывается неплохой, учитывая итоги состоявшегося заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор сохранил параметры монетарной политики без изменений, но предупредил рынки о намерении замедлить темпы закупки активов в рамках стимулирующей программы. На этом фоне основные рынки Европы держатся в плюсе. Как ожидает Саидова, в скором времени эстафету может перехватить и российский рынок.

Банк России на этой неделе повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,75%. Как пишет INFOX, аналитики ожидают, что в будущем российский регулятор воздержится от резких движений, чтобы одновременно сохранить экономический рост и снизить темпы инфляции.

По мнению аналитика Дмитрия Бабина, повышение ключевой ставки поможет рублю укрепиться на бирже. При этом, как он отметил, многие ожидали более жесткой позиции от регулятора по ключевой ставке.

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