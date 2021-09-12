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«Газпрому» предстоит решить ряд последних вопросов перед стартом работы «СП-2»
Экономика
«Газпрому» предстоит решить ряд последних вопросов перед стартом работы «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 сентября. «Северный поток — 2» уже достроен, однако некоторые проблемы еще сохранились. На это обратил внимание эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Важнейшей задачей «Газпрома» является утверждение статуса Nord Stream 2 как независимого оператора проекта, передает слова специалиста «Московский Комсомолец».

Согласно законам ЕС, добывающая компания, поставляющая газ в государства Старого Света, не имеет права осуществлять и транспортировку сырья. «Газпром» выступает единственным поставщиком топлива и единоличным собственником оператора проекта Nord Stream 2.

Тем не менее, выход из ситуации есть, отметил эксперт. В европейском законодательстве есть исключения, на основании которых независимый оператор способен управлять поставками газа даже в случае, если он является собственником трубопровода.

Однако даже отсутствие такого статуса не станет неразрешимой преградой для полной загрузки «СП-2». Правила анбандлинга начинают действовать за 12 км до берегов ФРГ. Таким образом, «Газпрому» достаточно обязать стороннее предприятие управлять транспортировкой на «последней миле», уверен Юшков.

Завершение строительства газопровода «СП-2» является победоносным днем для его сторонников. Такое заявление сделал журналист-международник Александр Рар.

Активнее всего против запуска российского газопровода выступают власти Украины. Киев опасается, что новая магистраль оставит его без доходов от газового транзита. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала обеспечить условия для продолжения транспортировки голубого топлива, пишет INFOX.

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газопровод северный поток - 2 юшков
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