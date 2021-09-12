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Британская организация Guide Dogs выяснила, как и где любят спать собаки
Общество
Британская организация Guide Dogs выяснила, как и где любят спать собаки
Невские Новости

Лондон, 12 сентября. Аналитики британской благотворительной организации Guide Dogs провели опрос среди двух тысяч владельцев собак, чтобы определить любимые места для сна и режим питомцев.

Согласно результатам опроса, большинство собак во сне дергают лапами (75%). Владельцы также отметили, что псы любят сворачиваться в клубок (71%). Кроме того, 58% респондентов заявили, что их четвероногие питомцы лают во сне.

Также 57% британцев заметили, что собакам нравится спать на спине, задрав лапы, и на животе, вытянув лапы (57%). Большинство псов (67%) обычно отдыхают на своем месте в лежанке, тогда как 24% питомцев предпочитают для сна подлокотник кресла.

Владельцы собак рассказали, что их питомцы в среднем спят около девяти часов в сутки. Однако лишь треть опрошенных знают, сколько должен длиться здоровый сон животного. Так, 61% консультировались с ветеринаром, 54% обращались за советом к друзьям.

Российская кинологическая федерация ранее рассказала об изменениях в моде на собак. Собаки-компаньоны заняли первое место в рейтинге популярности у россиян.

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