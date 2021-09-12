Певица Слава выступила на концерте к 226-й годовщине Луганска

Луганск, 12 сентября. Популярные артисты Алексей Глызин, Сергей Куприк и певица Слава выступили на концерте в Луганске, посвященном 226-й годовщине образования города.

Вместе со звездами российской эстрады жителей ЛНР поздравили солисты Луганской государственной филармонии. Куприк вспомнил свои годы обучения в Луганском институте культуры. Он признался, что старается как можно чаще навещать город его юности, такие поездки ему всегда приносят радость.

Мероприятие состоялось на площади, куда пришли тысячи людей. Не только появление певицы Славы порадовало жителей ЛНР. С приветственным словом перед горожанами выступил глава администрации Манолис Пилавов, сообщает телеканал «360».

«Я еще раз поздравляю вас всех с этим праздником, желаю вам всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, желаю, чтоб наши дети радовали нас и были счастливы в будущем!» — торжественно обратился к соотечественникам Пилавов.

Празднование Дня города запланировано на эти выходные и в столице России. Жителей уже поздравили масштабным салютом и яркими фейерверками. Однако во избежание распространения коронавируса власти отменили традиционные массовые концерты, оставили москвичам возможность посетить небольшие культурные мероприятия.