Научный редактор Forbes в США Сигел развеял популярный миф о черных дырах

Вашингтон, 12 сентября. Научный редактор американского журнала Forbes Этан Сигел развеял главный миф, связанный с черными дырами.

По словам исследователя, черные дыры не способны засасывать материю, они просто ее притягивают. Дело в том, что эти космические объекты имеют огромную массу, но при этом сами по себе очень компактны, поэтому они создают самые мощные приливные силы во Вселенной.

«По этой причине по мере приближения к черной дыре мы все больше вытягиваемся, становясь похожими на тонкие спагетти», — объяснил Сигел.

Черная дыра — это центр притяжения, а приближающиеся к ней объекты обращаются по своей обычной орбите. Именно из-за воздействия приливных сил материи могут растянуться и разорваться на части.

Ученые из Великобритании ранее определили настоящий цвет Вселенной. Многие люди считают, что Вселенная имеет черную окраску, однако это мнение было опровергнуто.