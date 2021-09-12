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День танкиста в России отмечается в 75-й раз
Армия
День танкиста в России отмечается в 75-й раз
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 12 сентября. Военнослужащие танковых подразделений России отмечают профессиональный праздник в 75-й раз. В текущем году День танкиста выпал на 12 сентября.

Отмечается, что в РФ профессиональный праздник танкистов приходится на второе воскресенье сентября. Каждый год этот день празднует огромное количество граждан, поскольку со времен Советского Союза танковые войска были и остаются одной из основ сухопутных сил.

Сообщается, что официально День танкиста стали отмечать с 1946 года, однако тогда он был закреплен за 11 сентября, в память о Восточно-Карпатской операции. Лишь после 1980 года профессиональный праздник стали отмечать во второе воскресенье того же месяца. В этом году День танкиста выпадает на 12 сентября, став по счету 75-м.

Российские танковые войска имеют богатую и славную историю. Она берет начало в 1919 году, когда была сформирована танковая часть из захваченных у французских интервентов Renault FT-17. В 1928 году была создана первая отечественная бронемашина МС-1 или Т-18. Впоследствии танкостроение в СССР развивалось стремительными темпами, а бронетанковые войска внесли неоценимый вклад в победу над фашистской Германией в ходе Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что российская армия получит более 240 модернизированных танков в 2021 году. В Минобороны РФ сообщили, что обновление и модернизация коснулись таких боевых машин, как Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв».

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