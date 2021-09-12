Ипотеке предсказали «омоложение» в России

Москва, 12 сентября. Эксперты рынка недвижимости объяснили, в каком возрасте лучше оформлять ипотечный кредит. Они также оценили идею выдавать ипотеку 18-летним россиянам.

В целом многие молодые люди уже работают в таком возрасте и в состоянии выплачивать кредит, заявил в беседе с агентством «Прайм» руководитель службы ипотечного кредитования ИНКОМ-Недвижимость Ирина Векшина. Другие специалисты отмечают, что риск невозврата кредита у этой группы населения выше, чем у более взрослых россиян. В то же время ожидается, что ипотека «помолодеет».

«Для покупки первого и сравнительно недорого жилья ранний возраст подходит лучше — уже к 30 годам вполне можно успеть расплатиться с банком и иметь недвижимый капитал для покупки «семейного варианта» жилья», — отметил вице-президент по маркетингу и продажам ГК «Кортрос» Филиппа Третьяков.

Чтобы оформить ипотеку, лучше всего накопить как минимум 15% от стоимости жилья, заявил ранее глава направления развития ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. Кроме того, эксперт рекомендовал использовать доходные финансовые инструменты, чтобы инфляция не «съела» все сбережения.

Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки, пишет INFOX. Выход из вызванного пандемией кризиса окажет влияние на кредитные ставки.