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Глобальное потепление привело к изменению некоторых частей тела животных

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 10:55
Наука
Глобальное потепление привело к изменению некоторых частей тела животных
pixabay.com

Канберра, 12 сентября. Животные адаптируются к климатическим изменениям разными способами. Некоторые меняют свой облик, выяснили биологи из Австралии.

Изменения климата сказывается как на людях, так и на животных. Звери адаптируются к новым обстоятельствам за более короткий срок, чем при процессе эволюции без дополнительных факторов. Так, глобальное потепление привело к увеличению частей тела у ряда теплокровных животных. Метаморфозы коснулись ушей, клюва и ног.

Согласно «правилу Аллена», животные, которые обитают в жарких уголках планеты, имеют более выступающие лапы, носы, хвосты и уши. У зверей в холодном климате эти части тела короче, чтобы сократить площадь, на которую уходит тепло. Соответственно при повышении температуры на Земле у животных увеличиваются размеры частей тела. Так, у попугаев за последние 50 лет, клюв вырос на 4–10%, а у лесных мышей и землероек стал длиннее хвост. Исследование опубликовано в журнале Trends In Ecology & Evolution.

Ученые из Финляндии ранее выяснили, в каких климатических условиях жили первобытные люди на территории современной Европы. Об этом рассказал Антрополог из Университета Хельсинки Юха Сааринен.

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