Российским студентам могут предложить особые условия по ипотеке

Иркутск, 12 сентября. Инициативу о создании специальной студенческой ипотеки прорабатывают в ИРНИТУ.

Иркутский национальный исследовательский технический университет предложил создать в России целевую ипотечную программу, ориентированную на обеспечение жильем студентов.

Предполагается, что граждане, обучающиеся на целевой основе, смогут оформить подобный жилищный кредит. Авторы проекта считают, что это будет способствовать «закреплению» работника в определенной компании, так как специалист сможет получить недвижимость уже во время изучения дисциплин в университете.

Кредитные организации и компании-наниматели должны, по мнению разработчиков инициативы, предоставить поддержку реализации программы. Составители идеи предложили выдавать такие займы во время обучения на особенных условиях, которые включают минимальный ежемесячный платеж и предусматривают отсутствие первоначального взноса.

Проект в настоящее время обсуждается с представителями Сбербанка, указывает эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева.

«Сбер» недавно снизил порог для оформления ипотечных кредитов для молодых россиян. Завкафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС Олег Мисько считает, что данная мера является достаточно рискованной.